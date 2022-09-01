Kaymakamlık sınavı başvuruları: Kadro sayısı 200'e çıkarıldı (2022 ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı)

Kaymakamlık sınavı başvuruları için beklenen haber geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvurular erişime açıldı. Peki, Kaymakamlık sınavı başvuruları nasıl yapılır? Başvurular için son tarih ne zaman?



KADRO SAYISI 200'E ÇIKARILDI



16 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık) için İçişleri Bakanlığı tarafından 100 kadro sayısının 200 olarak artırılması nedeniyle sınav başvuruları için tarih yeniden düzenlendi.



KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU TAKVİMİ



ÖSYM tarafından yayımlanan Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzunun ardından başvuru takvimi belli oldu. Buna göre; 1 Eylül tarihinde başlayan sınav başvuruları 8 Eylül tarihinde sona erecek.



KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, sınava başvurularını elektronik ortamda 01 Eylül 2022 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Başvuru işlemi 08 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.