Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri erişime açıldı (2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Ekim'de yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2022-Kaymakamlık) katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri erişime açıldı (2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman?)

'nin internet sitesinden yapılan açıklama sonrasında, 2022 Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

KAYMAKAMLIK GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;

Adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgeleri"ni, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.

Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri erişime açıldı (2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman?) - 1

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında Kaymakamlık sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; Kaymakamlık sınavı 16 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

2022-Kaymakamlık sınavı için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

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