Kaymakamlık Sınavı ne zaman? 2024 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na yönelik araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen sınavın başvuru tarihi ve uygulanma tarihi merak konusu oldu. İşte, 2024 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı hakkında son gelişmeler...



2024'TE KAYMAKAMLIK SINAVI VAR MI?



ÖSYM'nin 2024 sınav takviminde Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na dair bir bilgi yok.



SINAV TARİHİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



2024 yılında sınavın yapılıp yapılmayacağı ÖSYM takvimi ya da İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması ile belli olacak.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



