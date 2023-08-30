Kaymakamlık Sınavı ne zaman? İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi sorgulanıyor

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları gündemde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz yıl 18 Eylül'de yapılan 2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın başvuruları 2 Ağustos 2022'de başlamıştı. Şimdi ise bu yıl sınavın akıbeti merak ediliyor. İşte, Kaymakamlık Sınavı hakkında bilgiler...



2023'de KAYMAKAMLIK SINAVI VAR MI?



ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na dair bir bilgi yok.



Söz konusu sınav bu sene organize edilemeyecek.



2024 yılında sınavın yapılıp yapılmayacağı ise Kasım ayında ilan edilecek 2024 ÖSYM takvimi ile netlik kazanacak.



