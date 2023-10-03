Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak? 2023 oturum tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) için geri sayım başladı. İşte, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı hakkında son bilgiler...



2023 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaymakamlık Sınavı'nı 3 Aralık'ta yapacaklarını ve 77 kaymakam adayı alacaklarını bildirdi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin mülki idare amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım, beklediğiniz haberi paylaşıyorum, Kaymakamlık Sınavımızı 3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 77 kaymakam adayı alıyoruz." ifadesini kullandı.

