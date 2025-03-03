Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Kaymakamlık sınavı sonuç tarihini paylaştı
Kaymakamlık sınavı sonuç tarihi belli oldu. Yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları Mart ayında ilan edilecek. Peki Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kaymakamlık sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü tamamlanmıştı. Sınav telaşını geride bırakan kaymakam adayları sonuç heyecanı yaşıyor.
SONUÇLAR ONLİNE SİSTEM ÜZERİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK
Yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
SINAV SONUCUNUN İNCELENMESİ HAKKINDA
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, ÖSYM tarafından sonuçların elektronik ortamda açıklanmasından sonraki ilk 10 gün içerisinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren ilk 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılarak yapılmalı.
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