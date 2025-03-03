Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Kaymakamlık sınavı sonuç tarihini paylaştı

SONUÇLAR ONLİNE SİSTEM ÜZERİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK

Yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

SINAV SONUCUNUN İNCELENMESİ HAKKINDA



Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, ÖSYM tarafından sonuçların elektronik ortamda açıklanmasından sonraki ilk 10 gün içerisinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren ilk 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılarak yapılmalı.

