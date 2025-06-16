Kimi sayısalda zorlandı, kimi sözelde! "LGS sınavında eleyici sorular soruldu"

Liselere Giriş Sınavı (LGS) tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), cevap anahtarlarını internet sitesinde erişime açtı. Soruları değerlendiren uzmanlar, bu yıl sınavın eleyici olduğunu belirtiyor.

Kimi sayısalda zorlandı, kimi sözelde! "LGS sınavında eleyici sorular soruldu"

Beyzanur Özer - NTV İstanbul

Kimi sayısalda zorlandı kimi sözelde... 1 milyondan fazla öğrencinin başvurduğu Liselere Giriş Sınavı () tamamlandı, cevap anahtarı yayınlandı.

Soruları değerlendiren uzmanlar bu yıl, Türkçe ve matematik testlerinin başarıda belirleyici olacağını belirtti.

TÜRKÇE'DE ÖĞRENCİLER SÜRE YETİREMEDİ

Sene içerisinde yayımlanan örnek sorulara paralel sorular sorulduğunu belirten  Uzmanı Sadık Gültekin, "Öğrenciler Türkçe sınavında zorlandı, belirleyici test Türkçe olacak." dedi.  Gültekin, Türkiye sınavında anlam ağırlıklı yorumlama soruları fazla olduğu için öğrencilerin süre konusunda sıkıntı yaşadığını da aktardı. 

AÇIKLANDI: LGS sınavı soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: MEB LGS sözel-sayısal cevap anahtarı

AÇIKLANDI: LGS sınavı soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: MEB LGS sözel-sayısal cevap anahtarı

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Sınavın belirleyici ikinci testi ise Matematik oldu. 

Türkçe'de ve sayısal testlerde bu yıl da uzun paragraflı sorular soruldu.
Bu durum, kitap okuma alışkanlığının önemini bir kez daha ortaya koydu.

"MATEMATİK OLDUKÇA ZOR VE ELEYİCİYDİ"

Uzmanı Murat Acet, "Özellikle Türkçe'de sözel mantık ve grafik yorumlama dediğimiz soruların çok güzel bir şekilde oluşturulduğunu gördük. Türkçe'nin özellikle anlam ve çok anlamlı soruları öğrencileri yorduğunu gördük. Matematikteyse işlem gerektiren ve kazanım sorularının olduğu zor ve eleyiciydi" dedi. 

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Tercihler, 14-24 Temmuz arasında yapılacak.

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