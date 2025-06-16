Kimi sayısalda zorlandı, kimi sözelde! "LGS sınavında eleyici sorular soruldu"
Liselere Giriş Sınavı (LGS) tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), cevap anahtarlarını internet sitesinde erişime açtı. Soruları değerlendiren uzmanlar, bu yıl sınavın eleyici olduğunu belirtiyor.
Beyzanur Özer - NTV İstanbul
Kimi sayısalda zorlandı kimi sözelde... 1 milyondan fazla öğrencinin başvurduğu Liselere Giriş Sınavı (LGS) tamamlandı, cevap anahtarı yayınlandı.
Soruları değerlendiren uzmanlar bu yıl, Türkçe ve matematik testlerinin başarıda belirleyici olacağını belirtti.
TÜRKÇE'DE ÖĞRENCİLER SÜRE YETİREMEDİ
Sene içerisinde yayımlanan örnek sorulara paralel sorular sorulduğunu belirten Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, "Öğrenciler Türkçe sınavında zorlandı, belirleyici test Türkçe olacak." dedi. Gültekin, Türkiye sınavında anlam ağırlıklı yorumlama soruları fazla olduğu için öğrencilerin süre konusunda sıkıntı yaşadığını da aktardı.
Sınavın belirleyici ikinci testi ise Matematik oldu.
Türkçe'de ve sayısal testlerde bu yıl da uzun paragraflı sorular soruldu.
Bu durum, kitap okuma alışkanlığının önemini bir kez daha ortaya koydu.
"MATEMATİK OLDUKÇA ZOR VE ELEYİCİYDİ"
Eğitim Uzmanı Murat Acet, "Özellikle Türkçe'de sözel mantık ve grafik yorumlama dediğimiz soruların çok güzel bir şekilde oluşturulduğunu gördük. Türkçe'nin özellikle anlam ve çok anlamlı soruları öğrencileri yorduğunu gördük. Matematikteyse işlem gerektiren ve kazanım sorularının olduğu zor ve eleyiciydi" dedi.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Tercihler, 14-24 Temmuz arasında yapılacak.
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