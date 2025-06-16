Kimi sayısalda zorlandı, kimi sözelde! "LGS sınavında eleyici sorular soruldu"

Sınavın belirleyici ikinci testi ise Matematik oldu.



Türkçe'de ve sayısal testlerde bu yıl da uzun paragraflı sorular soruldu.

Bu durum, kitap okuma alışkanlığının önemini bir kez daha ortaya koydu.



"MATEMATİK OLDUKÇA ZOR VE ELEYİCİYDİ"



Eğitim Uzmanı Murat Acet, "Özellikle Türkçe'de sözel mantık ve grafik yorumlama dediğimiz soruların çok güzel bir şekilde oluşturulduğunu gördük. Türkçe'nin özellikle anlam ve çok anlamlı soruları öğrencileri yorduğunu gördük. Matematikteyse işlem gerektiren ve kazanım sorularının olduğu zor ve eleyiciydi" dedi.



LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Tercihler, 14-24 Temmuz arasında yapılacak.