Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak? e-Devlet kırtasiye yardımı hakkında ayrıntılar

Kırtasiye yardımı başvurusu, yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala gündeme geldi. Her yıl bir kere verilen kırtasiye yardımına başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak? Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak? e-Devlet kırtasiye yardımı hakkında ayrıntılar

2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek. Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen konulardan biri de kırtasiye yardımı oldu. 

Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak? e-Devlet kırtasiye yardımı hakkında ayrıntılar - 1

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet'te bulunan SGK'nın Öğretim Yardımı Talebi ekranından başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak? e-Devlet kırtasiye yardımı hakkında ayrıntılar - 2

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIR?

Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeler, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

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