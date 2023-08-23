Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak? e-Devlet kırtasiye yardımı hakkında ayrıntılar

2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek. Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen konulardan biri de kırtasiye yardımı oldu.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet'te bulunan SGK'nın Eğitim Öğretim Yardımı Talebi ekranından başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz. ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIR? Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeler, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.