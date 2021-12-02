KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Doğa’ya teşekkür

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin uluslararası bir marka olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’ye yapılan yatırımların Kıbrıs Türk Gençliği için oldukça önemli olduğunu dile getirerek Doğa Ailesine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası, her alanda olduğu gibi eğitim sektörünün de çok daha ileri noktalara taşınacağına dikkat çekti.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren ise Cumhurbaşkanı Tatar’ın kabulüne teşekkür ederek “Kurum olarak Kıbrıs’ta olmaktan mutluyuz ve yatırımlarımız devam edecek” dedi.



Eğitim yatırımları, müfredatı ve pandeminin eğitime etkisinin değerlendirildiği görüşmede sosyal sorumluluk projeleri de konuşuldu.