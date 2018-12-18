Kocaeli'deki ücretsiz spor okullarında, 2018-2019 kış döneminde aralarında yabancı öğrencilerin de bulunduğu 28 bin 80 çocuğa ücretsiz spor eğitimi imkanı sunuluyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ücretsiz spor okulları, çocuklara farklı branşlarda spor eğitimi vermeye devam ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun talimatıyla ve sporun tabana yayılması hedefiyle 6 yıl önce hayata geçirilen spor okulları, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin spor kültürüyle yetişmesine olanak sağlıyor.



Çocukların spor kültürüyle büyümesine olanak sağlayan ücretsiz spor okulları, 12 ilçede 103 tesiste hizmet veriyor.



Spor okulları, bu yıl da satranç, masa tenisi, basketbol, jimnastik, atletizm, voleybol, badminton, izcilik, yüzme ve güreş olmak üzere 10 ayrı branşta eğitim veriyor. Açıldığı günden bu yana, 107 bin 790 öğrencinin yararlandığı spor okullarında kayıtlar devam ediyor.



2018-2019 ücretsiz spor okulları, kış döneminde 158 spor eğitmeni ve 28 bin 80 öğrencinin katılımıyla hizmeti vermeyi sürdürüyor.



Afganistan, Azerbaycan, Filistin, Irak, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan'dan toplam 555 yabancı öğrenci de ücretsiz spor okulları çalışmalarına doğrudan katılım gösteriyor.

