"Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması sonuçları için tarih belli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülecek yarışma, ilkokullarda resim, resmi ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında ise resim, şiir ve kompozisyon dallarında gerçekleştirilecek.



"Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu yarışma ile Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'in ilanının köklü hatırasının yaşatılması, öğrencilerde milli birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesi, Cumhuriyet'in hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir yönetim biçimi olduğunun kavratılması amaçlanıyor.