KOMEK güz dönemi kayıtları başladı! KOMEK kayıtları nasıl yapılır? (2022 KOMEK ve ASEM kayıt tarihleri)

KOMEK ve ASEM güz dönemi kayıtlarının başlamasıyla birlikte birçok kişi başvuru tarihlerini internet üzerinden sorgulamaya başladı.



Yetişkinler için güz döneminde hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle hizmet verilmeye devam edeceğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, KOMEK ve ASEM’lerin bir sanat ya da meslek öğrenilen merkezler olmasının yanı sıra; spor faaliyetlerinin yapıldığı, kursiyerlere sosyalleşme imkanı sağlayan ve rehabilite amaçlı terapi merkezleri olarak da hizmet verdiğini ifade etti.



KOMEK VE ASEM KAYITLARI NE ZAMAN?



Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinde (ASEM) güz dönemi kayıt tarihleri belli oldu.



Buna göre; KOMEK ile ASEM güz dönemi kayıtları 20 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

KOMEK KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Konya merkez ve ilçelerde 73 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM'de yeni dönem kayıtları 20 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılabiliyor.



KOMEK KAYITLARI İÇİN TIKLAYIN



KOMEK KURSLARINDA HANGİ MESLEKLER ÖĞRETİLİYOR?



Yeni dönemde;

“Kumaş Abajur Yapımı Kursu”,

“Parçalardan Bütüne Kırkyama Kursu”,

“Meyve Ağaçlarında Budama Kursu”,

“Meyve Bahçelerinde Gübreleme Kursu”,

“Adab-ı Muaşeret”,

“3D Yazıcı Operatörlüğü”,

“Ana Dilde İletişim”,

“Animasyon Hazırlama”,

“Arı Sütü Üretimi ve Ana Arı Yetiştiriciliği/Arıcılık”,

“Cenaze Hizmetleri”,

“Dijital Fotoğrafçılık”,

“İlk Yardım Kursu”,

“Mantar Yetiştiriciliği”,

“Uygulamalı Tiyatro”,

“Sürü Yönetimi Görevlisi” gibi eğitimler bulunuyor.