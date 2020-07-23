KPSS-2020/1 tercih işlemleri başladı (ÖSYM 3004 nitelik kodu nedir?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adayların tercihlerinin alınmaya başlandığını duyurdu.

KPSS-2020/1 tercih dönemi 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

KPSS-2020/1 TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzuna göre yapılacak olan tercihler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleşecek. Tercih işlemini gerçekleştirmek isteyen adaylar sisteme, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte giriş yapabilecekler.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS-2020/1 TERCİH İŞLEMLERİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

Tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler:



KPSS-2020/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından

(2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.



1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans

mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.



1.5 İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan

puanla başvuruda bulunamazlar.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.



Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur

3004 NİTELİK KODU NEDİR?

3004 nitelik kodu “Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak” anlamını taşıyor. Son senelerde ön lisans programlarına diğer programlara nazaran oldukça fazla kadro sayısı verilmeye başlandı. 3004 nitelik kodu ile alım yapan bölümlerin sayısı da hızla artmaktadır.



6225 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS başvuru kılavuzunda 6225 nitelik kodu ile bilgisayar sertifikası şartı bulunmaktadır.

Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine, hızlı klavye kullanımı(F Kalvye) dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B.’den Onaylı Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine, herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan adaylar “M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikasına” sahip olarak değerlendirilecektir.