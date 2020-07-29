KPSS-2020/9: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2020/9 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

ntv.com.tr 29.07.2020 - 12:41

KPSS-2020/9: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

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08 - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/9 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Temmuz 2020 tarihinde itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler.

KPSS-2020/9 YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'nin yayınladığı bilgilere göre sözleşmeli pozisyonlara 779 kişi başvurdu. KPSS-2020/9 yerleştirme sonuçlarına göre dokuz kişi açık kontenjanlara yerleştirildi.

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