KPSS-2020/9: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

08 - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/9 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Temmuz 2020 tarihinde itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler.

KPSS-2020/9 YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'nin yayınladığı bilgilere göre sözleşmeli pozisyonlara 779 kişi başvurdu. KPSS-2020/9 yerleştirme sonuçlarına göre dokuz kişi açık kontenjanlara yerleştirildi.