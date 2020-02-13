KPSS 2020 başvuru tarihleri belli oldu (2020 KPSS ne zaman yapılacak?)

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) tarhileri belli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

Lisans düzeyinde genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri alan sınavı 19 Temmuz'da, KPSS alan bilgisi sınavı 25-26 Temmuz'da, öğretmenlik alan bilgisi testi ise 9 Ağustos'ta yapılacak.

18 Ekim'de yapılacak önlisans düzeyi KPSS için ise başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Ortaöğretim düzeyi KPSS 8 Mayıs Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı 22 Kasım'da düzenlenecek.

KPSS 2020/1 için kurumlar yerleştirme taleplerini 9 Mart ile 29 Mayıs arasında KPSS 2020/2 içinde 10 Ağustos ile 30 Ekim arasında bildirecek.

Adayların tercihleri ise KPSS 2020/1 için Temmuz ayında KPSS 2020/2 için Aralık ayında alınacak.

2020 ÖSYM KPSS TAKVİMİ

KPSS Lisans: 19 Temmuz 2020



KPSS Lisans sonuç tarihi: 10 Eylül 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 25 Temmuz 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 9 Ağustos 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans: 18 Ekim 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ortaöğretim: 8 Kasım 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 22 Kasım 2020

Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.



KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI



2019 yılında gerçekleşmiş olan KPSS sınav soru ve cevaplarına linkten ulaşabilirsiniz.

ÖSYM'NİN SINAV YENİLİKLERİ