KPSS 2020 ne zaman yapılacak? İşte Ortaöğretim - Önlisans - Lisans KPSS başvuru tarihleri (ÖSYM 2020 KPSS takvimi)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) ne zaman yapılacak 2020 KPSS (Ortaöğretim - Önlisans - Lisans) başvuruları başladı mı? İşte ayrıntılar...

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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Lisans sınavı 19 Temmuz 2020'de yapılacak.

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.


2020 ÖSYM KPSS TAKVİMİ

KPSS Lisans: 19 Temmuz 2020

KPSS Lisans sonuç tarihi: 10 Eylül 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 25 Temmuz 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 9 Ağustos 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans: 18 Ekim 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ortaöğretim: 8 Kasım 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 22 Kasım 2020

Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.

KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

2019 yılında gerçekleşmiş olan KPSS sınav soru ve cevaplarına linkten ulaşabilirsiniz.

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