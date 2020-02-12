KPSS 2020 ne zaman yapılacak? İşte Ortaöğretim - Önlisans - Lisans KPSS başvuru tarihleri (ÖSYM 2020 KPSS takvimi)

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Lisans sınavı 19 Temmuz 2020'de yapılacak.

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.



KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.









2020 ÖSYM KPSS TAKVİMİ



KPSS Lisans: 19 Temmuz 2020



KPSS Lisans sonuç tarihi: 10 Eylül 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 25 Temmuz 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 9 Ağustos 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans: 18 Ekim 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ortaöğretim: 8 Kasım 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 22 Kasım 2020

Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.



KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI



2019 yılında gerçekleşmiş olan KPSS sınav soru ve cevaplarına linkten ulaşabilirsiniz.

ÖSYM'NİN SINAV YENİLİKLERİ