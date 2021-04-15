KPSS 2021/5 tercih kılavuzu yayımlandı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na personel alınacak)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, 15 - 21 Nisan 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.

Tercih işlemleri, 21 Nisan 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS 2021/5 TERCİH KILAVUZU

Tercihler, KPSS-2021/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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