KPSS-2021/7 tercih kılavuzu yayımlandı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre yerleştirme yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, personel alımı için tercih süreci 21 Ekim (bugün) itibariyle başladı.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM tarafından yayınlanan tercih klavuzuna göre internet üzerinden yapacak.

KPSS TERCİHLERİ HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 21 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Tercih işlemleri, 26 Ekim 2021'de saat 23.59'da sona erecektir.



KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylar, KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren erişebileceklerdir.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.



