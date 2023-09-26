KPSS 2023/2 tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/2) tercihlerinin ne zaman yapılacağı, bu yıl yapılan KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, KPSS 2023/2 tercihleri için tarihler belli oldu. Peki, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS 2023/2 tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi

2023 tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı, kamuda görev almak isteyen memur adayları tarafından araştırılmaya devam ediyor. KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, gözlerini 'nin tarih açıklamasına çevirmişti. Peki, 2023 KPSS tercihleri ne zaman?

KPSS 2023/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS takvimiyle birlikte tercih tarihleri belli oldu.

KPSS tercihleri ÖSYM'nin takvimine göre; 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde son bulacak.

KPSS 2023/2 tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi - 1

KPSS İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

KPSS tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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