KPSS 2023/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih sonuçları tarihi)

KPSS 2023/7 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek için tercihte bulunan adaylar tarafından sorgulanıyor. Daha önceki tercih dönemlerinde sonuçlar 20 gün içerisinde ilan edilmişti. Peki, KPSS 2023/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS 2023/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.



Daha önceki tercih döneminde, tercih sonuçları 20 gün içerisinde ilan edilmişti.



Buna göre; KPSS-2023/7 tercih sonuçlarının 20 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.



Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.



KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ