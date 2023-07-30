KPSS 2023 cevap anahtarı: KPSS Alan Bilgisi Oturumları soru ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS'nin bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Bu gelişmenin ardından binlerce adayın araştırmaları hız kazandı. Memur adayları, cevap anahtarlarını kontrol ederek, kaç puan alabileceklerini hesaplayacak.



ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün saat 18.15'ten itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.



Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 2 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecek.



SORU KİTAPÇIĞINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

