KPSS 2023 cevap anahtarı: KPSS Alan Bilgisi Oturumları soru ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı. İşte, 2023 KPSS cevap anahtarı...

KPSS 2023 cevap anahtarı: KPSS Alan Bilgisi Oturumları soru ve cevap anahtarları yayımlandı

'nin bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Bu gelişmenin ardından binlerce adayın araştırmaları hız kazandı. Memur adayları, cevap anahtarlarını kontrol ederek, kaç puan alabileceklerini hesaplayacak.

'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sorularının tamamına bugün saat 18.15'ten itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 2 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

SORU KİTAPÇIĞINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

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