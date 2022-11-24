KPSS 2023 ne zaman? KPSS başvuru tarihleri belli oldu (2023 ÖSYM KPSS başvuruları)

2023 KPSS sınav başvuru tarihleri, ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu. Memur olabilmek için KPSS sınavlarına girecek olan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlayacak. İşte ayrıntılar.



2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 yılı sınav takvimiyle birlikte KPSS sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu.



Buna göre; 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,



KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,



2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

KPSS 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



2023 KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı, Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT sınavları için başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; Söz konusu KPSS sınavlarına adaylar 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde başvurularını yapacak.