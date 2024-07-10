KPSS-2024/1 tercih kılavuzu bekleniyor: 2024/1 merkezi atama ne zaman?

KPSS-2024/1 tercih kılavuzu ve merkezi atama işlemleri için geri sayım devam ediyor. Tercih işlemlerinin ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılması bekleniyor. İşte, KPSS-2024/1 tercihlerinde son bilgiler...



KPSS-2024/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?



KPSS-2024/1 kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme kapsamında başvuruların 11-18 Temmuz tarihlerinde alınması bekleniyor.



KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?



KPSS 2024/1 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.



ÖSYM tarafından kılavuzun paylaşılmasıyla branş, kadro ve kontenjan gibi ayrıntılar da netlik kazanacak.

