KPSS-2024/1 tercih kılavuzu bekleniyor: 2024/1 merkezi atama ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih kılavuzu ile kamuya memur alma süreci başlayacak. Adaylar bir hafta sürecek tercihler kapsamında puanlarına en uygun sıralamaları yapmak için bekliyor. Peki, 2024/1 merkezi atama ne zaman?

KPSS-2024/1 tercih kılavuzu bekleniyor: 2024/1 merkezi atama ne zaman?

-2024/1 tercih kılavuzu ve merkezi atama işlemleri için geri sayım devam ediyor. Tercih işlemlerinin ’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılması bekleniyor. İşte, KPSS-2024/1 tercihlerinde son bilgiler...

KPSS-2024/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS-2024/1 kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme kapsamında başvuruların 11-18 Temmuz tarihlerinde alınması bekleniyor.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS 2024/1 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

ÖSYM tarafından kılavuzun paylaşılmasıyla branş, kadro ve kontenjan gibi ayrıntılar da netlik kazanacak.

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