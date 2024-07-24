KPSS 2024/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de

Kamuda görev almak için KPSS sınavlarına katılım sağlayan ve tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, KPSS 2024/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 18 Temmuz'da sona eren KPSS tercih işlemlerinin ardından gözler KPSS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, KPSS 2024/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS TERCİHLERİ SONA ERDİ



KPSS tercih tarihleri 11-18 Temmuz 2024 olarak açıklandı. Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’de başladı ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.