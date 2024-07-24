KPSS 2024/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 11-18 Temmuz tarihlerinde tamamlanan KPSS tercihlerinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS 2024/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de

Kamuda görev almak için sınavlarına katılım sağlayan ve tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, KPSS 2024/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 18 Temmuz'da sona eren KPSS tercih işlemlerinin ardından gözler KPSS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, KPSS 2024/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS TERCİHLERİ SONA ERDİ

KPSS tercih tarihleri 11-18 Temmuz 2024 olarak açıklandı. işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’de başladı ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.

KPSS 2024/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de - 1

2024/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından KPSS 2024/1 tercih sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı fakat KPSS tercih sonuçlarının eylül ayında açıklanacağı öngörülüyor.

Öne Çıkan Video

"Çok genç senatör, en yaşlı başkan": Biden'ın siyasi kariyeri

EĞİTİM HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3.dönem sınav sonuçları için tarih verdi

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3.dönem sınav sonuçları için tarih verdi

AÖF 2. üniversite kayıt takvimi: Açıköğretim (AÖF) sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

AÖF 2. üniversite kayıt takvimi: Açıköğretim (AÖF) sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

Liselere kayıtlar ne zaman? 2024-2025 lise kayıt tarihleri

Liselere kayıtlar ne zaman? 2024-2025 lise kayıt tarihleri

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman yapılacak?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman yapılacak?

ALES/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM ALES/2 sınavı)

ALES/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM ALES/2 sınavı)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...