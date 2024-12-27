KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2024/2 merkezi atama tercih süreci sona erdi. KPSS 2024/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden tercihlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte, ÖSYM merkezi atama sonuçlarına dair bilgiler...



KPSS 2024/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS 2024/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.



26 Aralık'ta sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından, sonuçların ocak ayı itibarıyla açıklanması bekleniyor.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.



KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA



ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacakla.



Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

