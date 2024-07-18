KPSS-2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı

KPSS-2024/6 tercih kılavuzu kapsamında MEB'de istihdam edilecek sözleşmeli personel için atamalar tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinde yer alan duyuruya göre, MEB sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapıldı.



ÖSYM AÇIKLADI



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.



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