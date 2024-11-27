KPSS-2024/7 tercih başvuru kılavuzu yayımlandı: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kadrolarına yerleştirme yapılacak

KPSS-2024/7 tercih başvuru kılavuzu yayımlandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınacak. Sürecin ayrıntılarına Kentsel Dönüşüm Başkanlığı KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzunda yer verildi.

KPSS-2024/7 tercih başvuru kılavuzu yayımlandı: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kadrolarına yerleştirme yapılacak

-2024/7 kılavuzu adaylarla paylaşıldı. 'den yapılan açıklamaya göre,Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacak.

KPSS-2024/7 tercih başvuru kılavuzu yayımlandı: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kadrolarına yerleştirme yapılacak - 1

Yayımlanan ilanda; "Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, -2024/7 Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 3 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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