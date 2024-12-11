KPSS-2024/7 tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM KPSS-2024/7 tercih sonuç ekranı)

KPSS -2024/7: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına tercih başvuruları 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. KPSS-2024/7 tercih sonuçları 11 Kasım 2024 tarihinde ilan edildi. Yayımlanan ilanda; "Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. " ifadelerine yer verilmişti.

ÖSYM SONUÇ DUYURUSU



ÖSYM'den yapılan açıklamada; "KPSS-2024/7: Kentsel DönüşümBaşkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı



27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." denildi.