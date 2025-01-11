Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri başladı. Peki, KPSS-2025/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS-2025/3 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?



Adaylar tercihlerini, 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek.



Tercih işlemleri, 9 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayan tercihler, 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

