KPSS 2025/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2025/3) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercihlerini tamamlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. 9 Ocak'ta başlayan KPSS-2025/3 tercih sonuçları için adaylar ÖSYM'den yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, KPSS-2025/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere tarafından yerleştirme işlemleri başladı. Peki, -2025/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2025/3 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

işlemleri, 9 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayan tercihler, 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

KPSS 2025/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

SONUÇLARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına tercih yapan adaylar, üzerinden tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor.

KPSS-2025/3 tercih sonuçları için tarihler henüz belli olmadı.

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