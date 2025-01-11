KPSS 2025/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2025/3) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercihlerini tamamlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. 9 Ocak'ta başlayan KPSS-2025/3 tercih sonuçları için adaylar ÖSYM'den yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, KPSS-2025/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri başladı. Peki, KPSS-2025/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS-2025/3 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Adaylar tercihlerini, 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek.
Tercih işlemleri, 9 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayan tercihler, 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına tercih yapan adaylar, ÖSYM üzerinden tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor.
KPSS-2025/3 tercih sonuçları için tarihler henüz belli olmadı.
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