KPSS A Grubu nedir? Hangi meslekler KPSS A Grubu kapsamındadır?

KPSS A Grubu, genellikle uzmanlık, denetmenlik, müfettişlik ve kontrolörlük gibi kariyer mesleklerine yönelik yapılan sınavları kapsar. Bu kadrolar; Bakanlıklar, Merkez Teşkilatları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile diğer bazı kamu kuruluşlarında yer alan kariyer meslek pozisyonlarını hedef alır.



Bu grupta adaylar sadece KPSS’ye girmekle kalmaz; birçok kurum, KPSS puanına ek olarak sözlü sınav veya kurum içi yazılı sınav da talep eder.



KPSS A GRUBU MESLEKLERİ NELERDİR?



KPSS A Grubu kapsamında alım yapılan bazı başlıca meslekler şunlardır:



Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı



Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı



Ticaret Uzman Yardımcılığı



Sayıştay Denetçi Yardımcılığı



Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı



BDDK ve SPK Uzmanlık Kadroları



Kaymakam Adaylığı



Dışişleri Uzmanlığı



SGK Denetmen Yardımcılığı