KPSS A Grubu nedir? KPSS A Grubu meslekleri nelerdir?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için düzenlenen merkezi bir sınavdır. KPSS, adayların mezuniyet durumlarına ve hedefledikleri kadrolara göre A Grubu ve B Grubu olmak üzere ikiye ayrılır. Peki, KPSS A Grubu nedir, meslekleri nelerdir?
KPSS A Grubu, özellikle uzmanlık, denetçilik, müfettişlik, kaymakamlık gibi kariyer meslekleri hedefleyen adayların girmesi gereken sınav grubudur. Bu gruba ait kadrolar genellikle bakanlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi kurumlarda yer alır.
KPSS A GRUBU MESLEKLERİ NELERDİR?
KPSS A Grubu kapsamında alım yapılan bazı başlıca meslekler şunlardır:
Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı
Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı
Ticaret Uzman Yardımcılığı
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı
Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı
BDDK ve SPK Uzmanlık Kadroları
Kaymakam Adaylığı
Dışişleri Uzmanlığı
SGK Denetmen Yardımcılığı
Bu kadrolar için sadece KPSS puanı yeterli değildir. Adayların çoğu zaman kurum sınavı ve mülakat gibi ek aşamalardan da geçmesi gerekir.
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