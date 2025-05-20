KPSS A Grubu nedir? KPSS A Grubu meslekleri nelerdir?

KPSS A Grubu, özellikle uzmanlık, denetçilik, müfettişlik, kaymakamlık gibi kariyer meslekleri hedefleyen adayların girmesi gereken sınav grubudur. Bu gruba ait kadrolar genellikle bakanlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi kurumlarda yer alır.



KPSS A GRUBU MESLEKLERİ NELERDİR?



KPSS A Grubu kapsamında alım yapılan bazı başlıca meslekler şunlardır:



Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı



Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı



Ticaret Uzman Yardımcılığı



Sayıştay Denetçi Yardımcılığı



Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı



BDDK ve SPK Uzmanlık Kadroları



Kaymakam Adaylığı



Dışişleri Uzmanlığı



SGK Denetmen Yardımcılığı



Bu kadrolar için sadece KPSS puanı yeterli değildir. Adayların çoğu zaman kurum sınavı ve mülakat gibi ek aşamalardan da geçmesi gerekir.