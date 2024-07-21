KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu başladı.

KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2024 lisans sonucu için tarih verdi

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2024 lisans sonucu için tarih verdi

Haberi Görüntüle

2024- Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) dün yapıldı.

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu ise bugün gerçekleştiriliyor.

Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar binalara saat 10.00'dan sonra alınmadı.

İşletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumda adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru soruldu, cevaplamaları için 160 dakika süre verildi.

SINAVLARA 171 BİN 655 ADAY BAŞVURDU

 Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavlara ilişkin, "30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 aday başvurdu. Sınavlar için 448 bina, 6 bin 341 salon kullanılacak. Toplam 22 bin 556 kişi hafta sonu görev yapacak. güvenliği için 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada olacak." bilgilerini paylaşmıştı.

Oturumlara 346 engelli adayın başvurduğunu belirten Ersoy, bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 1436 adayın bu haktan yararlandığını bildirmişti.

KPSS 2024 Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayımlandı (ÖSYM KPSS alan bilgisi soru kitapçıkları görüntüleme ekranı)

KPSS 2024 Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayımlandı (ÖSYM KPSS alan bilgisi soru kitapçıkları görüntüleme ekranı)

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Haliç'te dehşet anları! Selfie çekerken köprüden düştü

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? (MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? (MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, ne demek? MEB açıkladı

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, ne demek? MEB açıkladı

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM DGS sonuç takvimi)

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM DGS sonuç takvimi)

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu takvimi

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu takvimi

ÖSYM DGS sonuçları için tarih verdi: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM DGS sonuçları için tarih verdi: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2024-2025 kayıt dönemi

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2024-2025 kayıt dönemi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...