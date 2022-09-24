KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumu başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi ikinci oturumu başladı. Adaylara hukuk, iktisat, maliye testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 150 dakika süre verilecek.

KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumu başladı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu tamamlandı.

KPSS maratonunun ilk haftası, iptal edilen oturumların ardından yeni takvime göre yeniden yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Bilimleri ile 18 Eylül'de başlamıştı.

KPSS'nin ikinci haftasında, Lisans Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

ÖĞLEDEN SONRAKİ OTURUM 14.45'TE BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi ikinci oturumu başladı.

ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi ikinci oturumunda adaylara hukuk, iktisat, maliye testlerdeki 120 soruyu yanıtlamaları için 150 dakika süre verilecek.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı, 14.30'dan sonra gelen adaylar binalara alınmadı.

ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.

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