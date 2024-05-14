KPSS Alan Bilgisi nedir? KPSS Alan Bilgisi Sınavına kimler girer?

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi nedir, kimler girmek zorunda?

KPSS Alan Bilgisi nedir? KPSS Alan Bilgisi Sınavına kimler girer?

2024 Lisans başvuru süreci devam ediyor. Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30’dan itibaren Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek. İşte, KPSS Alan Bilgisi hakkında bilgiler...

KPSS ALAN BİLGİSİ NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir.

KPSS Alan Bilgisi Sınavı, 2024 yılında 52 farklı alanda yapılacak.

Bu alanlar arasında eğitim, hukuk, iktisat, işletme, mühendislik, sağlık, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi alanlar yer alıyor.

KİMLER ALAN BİLGİSİ OTURUMUNA KALTILMALI?

Kamu kurumlarındaki A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adaylar ile Milli Bakanlığı öğretmen kadrolarına başvurmak isteyen adaylar (ÖABT sınavı da dahil) alan bilgisi oturumlarına başvuru yapabilir.

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