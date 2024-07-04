KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM AİS sorgulama ekranı)

2024 KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. 2 gün olarak uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi oturumları için sınav giriş yerlerinin yayımlanması bekleniyor. Peki, 2024 KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS Alan Bilgisi sınavları için tarihler belli oldu.



Buna göre; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

