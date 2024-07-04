KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM AİS sorgulama ekranı)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumu için sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihler sorgulanmaya başladı. 20-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan KPSS Alan Bilgisi 1. gün ve 2. gün oturumları için hangi okullarda sınava gireceğini merak eden adaylar, ÖSYM'nin sınav takvimini incelemeye başladı. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM AİS sorgulama ekranı)

2024 Alan Bilgisi sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. 2 gün olarak uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi oturumları için sınav giriş yerlerinin yayımlanması bekleniyor. Peki, 2024 KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS Alan Bilgisi sınavları için tarihler belli oldu.

Buna göre; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM AİS sorgulama ekranı) - 1

ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, KPSS Alan Bilgisi oturumları için sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor.

KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerlerinin sınav gününden 10 gün önce 'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yayımlanması bekleniyor.

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