KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi sınavı için geri sayım başladı. 2023 KPSS Alan Bilgisi oturumları bu hafta sonu tüm Türkiye genelinde yapılacak. KPSS Alan Bilgisi sınavlarına girecek olan binlerce memur adayı ise sınavın kaç dakika olduğunu ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, KPSS Alan bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alan Bilgisi oturumları için sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta? kaç dakika, kaç soru?

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

3. oturumlu gerçekleşecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavlarının tarih ve saat bilgisi şu şekilde;

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri), 29 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 1. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 29 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 2. oturumu saat 14.45'te başlayıp 17.15'te sona erecek.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik), 30 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 3. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erecek.

KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 ÖSYM KPSS sınav takvimi) - 1

KPSS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri çoktan seçmeli 120 soru için adaylara 150 dakika verilecek.

2. oturum hukuk, iktisat, maliye alanlarından yapılacak ve 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

3. oturum işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapılacak. 120 soru için 160 dakika verilecek

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