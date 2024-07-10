KPSS alan bilgisi sınavları ne zaman? KPSS alan bilgisi sınav giriş belgeleri yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte, KPSS alan bilgisi sınav giriş yeri sorgulama ekranı...

KPSS alan bilgisi sınavları ne zaman? KPSS alan bilgisi sınav giriş belgeleri yayımlandı

'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 20 Temmuz'da yapılacak 2024- Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz'daki Alan Bilgisi 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

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