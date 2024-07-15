KPSS Alan Bilgisi Sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı. Türkiye genelinde 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen KPSS lisans maratonunda ilk hafta sonu, saat 10.15'te genel yetenek-genel kültür oturumuyla başladı, öğleden sonra 14.45'teki eğitim bilimleri oturumuyla tamamlandı. Peki, KPSS Alan Bilgisi Sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (), bilimleri oturumunun sona ermesiyle ilk hafta geride kaldı.

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Alan Bilgisi Sınavları 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta yapılacak.

KPSS'nin tüm oturumlarında, emniyet dahil yaklaşık 300 bin görevli yer alıyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

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