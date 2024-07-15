KPSS Alan Bilgisi Sınavları ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), eğitim bilimleri oturumunun sona ermesiyle ilk hafta geride kaldı.



ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?



Alan Bilgisi Sınavları 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta yapılacak.



KPSS'nin tüm oturumlarında, emniyet dahil yaklaşık 300 bin görevli yer alıyor.



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.