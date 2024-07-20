KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS cevap anahtarı ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu yapıldı. Peki, KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS cevap anahtarı ekranı

Alan Bilgisi sınavlarının sabah oturumu yapıldı. 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumu 30 il, 35 merkezinde saat 10.15'te başladı. Oturuma başvuran 171 bin 655 aday için 448 bina ile 6 bin 341 salon kullanıldı. Sabah oturumunda adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu, 150 dakika süre verildi. Şimdi ise sınava katılan adaylar sorular ve cevap anahtarlarına odaklandı.

KPSS ALAN BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS'nin Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat, maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu, bugün saat 14.45'te başlayacak.

Oturumun ardından gün içinde sorular ve cevapların erişime açılması bekleniyor.

SON OTURUM YARIN

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu ise (işletme, muhasebe, istatistik) 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek.

160 dakika sürecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

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