KPSS başvuru tarihi 2020: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

ntv.com.tr 19.06.2020 - 16:17
2020 KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz arasında alınacak. İşte 2020 KPSS tarihleri...
KPSS ön lisans başvuruları ise 21 Eylül 2020 ve 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül 2020 ve 30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
KPSS SINAV TARİHLERİ
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020