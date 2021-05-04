KPSS başvuru tarihleri belli oldu (KPSS Lisans başvuru ve sınav takvimi)

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi içerisinde bu yılki oturum ve başvuru tarihleri açıklandı.

Adaylar KPSS başvurularını 28 Mayıs tarihinden itibaren kurum tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yapacaklar. Başvurular 14 Haziran'da sona erecek.

KPSS’nin ilk oturumu ise 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

OTURUM TARİHLERİ

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta yapılacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.



ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde yapılacak.