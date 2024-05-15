KPSS başvuruları bugün bitiyor: 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?

2024 KPSS lisans geç başvurularının ne zaman yapılacağı, KPSS başvurularının bugün sona erecek olması nedeniyle sorgulanmaya başladı. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar bugün başvuru yapabilecek. Peki, 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?



2024 KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURULARI BUGÜN BİTİYOR



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar 15 Mayıs Çarşamba günü saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.

