KPSS başvuruları bugün bitiyor: 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları bugün tamamlanacak. 3 Mayıs tarihinde ÖSYM üzerinden alınmaya başlayan KPSS lisans sınavı başvuruları 15 Mayıs'ta sona eriyor. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar ise KPSS geç başvuru tarihlerini sorgulama başladı. Peki, 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?

KPSS başvuruları bugün bitiyor: 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?

2024 lisans geç başvurularının ne zaman yapılacağı, KPSS başvurularının bugün sona erecek olması nedeniyle sorgulanmaya başladı. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar bugün yapabilecek. Peki, 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?

2024 KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURULARI BUGÜN BİTİYOR

tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar 15 Mayıs Çarşamba günü saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.

KPSS başvuruları bugün bitiyor: 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman? - 1

LİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS geç tarihleri belli oldu.

Yayımlanan takvime göre; KPSS lisans sınavı geç başvuruları 22 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek.

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür- Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili için geri sayım

Karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili için geri sayım

KPSS Alan Bilgisi nedir? KPSS Alan Bilgisi Sınavına kimler girer?

KPSS Alan Bilgisi nedir? KPSS Alan Bilgisi Sınavına kimler girer?

Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'te

Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'te

TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 1. dönem TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 1. dönem TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM YKS sınav giriş belgelerinde

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM YKS sınav giriş belgelerinde

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...