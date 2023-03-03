KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? 2023 KPSS sınavları ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvurularının ne zaman yapılacağı, memur olabilme hayaliyle sınavlara hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gözler ÖSYM'den gelecek tarih açıklamasına çevrildi. Peki, KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? 2023 KPSS sınavları ne zaman?

KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? 2023 KPSS sınavları ne zaman?

2023 başvuruları için gözler 'den yapılacak olan açıklamaya çevrildi. ÖSYM takvimini bekleyen binlerce aday, KPSS tarihlerinin yayınlanmasını bekliyor. Peki, 2023 KPSS başvuruları ve sınav ne zaman?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS başvuru tarihleri için gözler 2023 ÖSYM sınav takvimine çevrildi.

ÖSYM tarafından KPSS sınav başvuru takvimine yönelik henüz bir duyuru yapılmadı. Tarihler açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? 2023 KPSS sınavları ne zaman? - 1

2023 KPSS NE ZAMAN?

Önümüzdeki yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...