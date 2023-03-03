KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? 2023 KPSS sınavları ne zaman?

2023 KPSS başvuruları için gözler ÖSYM'den yapılacak olan açıklamaya çevrildi. ÖSYM sınav takvimini bekleyen binlerce aday, KPSS başvuru tarihlerinin yayınlanmasını bekliyor. Peki, 2023 KPSS başvuruları ve sınav ne zaman?



KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



KPSS başvuru tarihleri için gözler 2023 ÖSYM sınav takvimine çevrildi.



ÖSYM tarafından KPSS sınav başvuru takvimine yönelik henüz bir duyuru yapılmadı. Tarihler açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

2023 KPSS NE ZAMAN?



Önümüzdeki yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;



2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,



KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,



2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.