KPSS başvuruları ne zaman sona erecek? (KPSS başvuru ücreti ne kadar?)

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi kılavuzuna göre KPSS başvuruları 14 Haziran'da sona erecek. KPSS'nin ilk oturumu ise 1 Ağustos tarihinde düzenlenecek. İşte, KPSS Lisans sınav ve başvuru takvimi...

10.06.2021 - 11:36

KPSS başvuruları ne zaman sona erecek? (KPSS başvuru ücreti ne kadar?)

İlişkili Haberler

Ziraat Bankası KPSS şartsız 230 memur alımı

Ziraat Bankası KPSS şartsız 230 memur alımı

ÖSYM'den ALES açıklaması

ÖSYM'den ALES açıklaması

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi içerisinde bu yılki oturum ve başvuru tarihleri açıklandı.

Adaylar KPSS başvuruları28 Mayıs tarihinden itibaren kurum tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yapacaklar. Başvurular 14 Haziran'da sona erecek.

KPSS’nin ilk oturumu ise 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

KPSS TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür: 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum: 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturum: 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturum: 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15

ÖABT: 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin internet sitesine göre adayların bankaya KPSS Alan Bilgisi için 65 TL, ÖABT için 90 TL, Lisans için 90 TL ve tercih için 25 TL sınav ücreti yatırması gerekiyor. 

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...