KPSS DHBT 2024 sınavı başvuruları başladı mı? DHBT sınavı ne zaman?ÖSYM 2024 sınav takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) bu yıl eylül ayında yapılacak.
KPSS DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS DHBT başvuruları, 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.
DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
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