KPSS DHBT 2024 sınavı başvuruları başladı mı? DHBT sınavı ne zaman?ÖSYM 2024 sınav takvimi

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sınav giriş belgelerinin yayımlanması ardından gözler KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına çevrildi. Peki,KPSS DHBT 2024 sınavı başvuruları ne zaman? DHBT sınavı ne zaman?

KPSS DHBT 2024 sınavı başvuruları başladı mı? DHBT sınavı ne zaman?ÖSYM 2024 sınav takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) bu yıl eylül ayında yapılacak. 

KPSS DHBT 2024 sınavı başvuruları başladı mı? DHBT sınavı ne zaman?ÖSYM 2024 sınav takvimi - 1

DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS DHBT başvuruları, 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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