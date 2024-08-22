KPSS DHBT geç başvuru ekranı 2024: KPSS DHBT geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

2024 KPSS geç başvurularının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merakla bekleniyordu. İlk başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, bugün itibarıyla DHBT geç başvurusu yapabilecek. Peki, KPSS DHBT geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek?
KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
2024 KPSS DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
ÖSYM takvimine göre, DHBT 2024 sonuçları 26 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek.
DHBT SINAVI HAKKINDA
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğu bulunuyor.