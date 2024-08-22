KPSS DHBT geç başvuru ekranı 2024: KPSS DHBT geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

2024 KPSS geç başvurularının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merakla bekleniyordu. İlk başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, bugün itibarıyla DHBT geç başvurusu yapabilecek. Peki, KPSS DHBT geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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