KPSS DHBT geç başvuru ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS DHBT başvuruları)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı için geri sayım başladı. 27 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS DHBT sınavının başvuruları tamamlanmıştı. Başvurularını yapamayan adaylar şimdi de geç başvuru gününü sorguluyor. Peki, KPSS DHBT geç başvuru ne zaman?

KPSS DHBT geç başvuru ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS DHBT başvuruları)

DHBT sınavına kısa bir zaman kala başvurularını tamamlayan adaylar sınav gününü beklemeye başladı. tarihlerini kaçıran ve yeniden başvuru yapmak isteyen kişiler, tarafından yayımlanan KPSS DHBT geç başvuru gününü araştırıyor. Peki, KPSS DHBT geç başvurusu ne zaman?

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS DHBT başvuruları 7-17 Ekim tarihlerinde tamamlanmıştı. Başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS DHBT geç başvuruları 25 Ekim tarihinde gerçekleşecek.

KPSS DHBT geç başvuru ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS DHBT başvuruları) - 1

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.

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