KPSS DHBT geç başvuru ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS DHBT başvuruları)

KPSS DHBT sınavına kısa bir zaman kala başvurularını tamamlayan adaylar sınav gününü beklemeye başladı. Başvuru tarihlerini kaçıran ve yeniden başvuru yapmak isteyen kişiler, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS DHBT geç başvuru gününü araştırıyor. Peki, KPSS DHBT geç başvurusu ne zaman?



KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS DHBT başvuruları 7-17 Ekim tarihlerinde tamamlanmıştı. Başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; KPSS DHBT geç başvuruları 25 Ekim tarihinde gerçekleşecek.

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?



2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.