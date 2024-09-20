KPSS DHBT ne zaman yapılacak? 2024 KPSS DHBT oturum tarihi

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumuna geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar sınava katılım sağlayabilecek. İşte, 2024 KPSS DHBT oturum tarihi...



2024 KPSS DHBT NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül Pazar günü yapılacak.



Saat 10.15'te başlayacak ve 40 sorudan oluşacak sınav için adaylara 60 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.



142 BİN ADAY KATILIM SAĞLAYACAK



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, pazar günü 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlenecek.



Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.



Sınav sonuçları, 16 Ekim'de açıklanacak.



ÖSYM BAŞKANI'NDAN KPSS AÇIKLAMASI



Açıklamada sınava ilişkin bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavda toplam 17 bin 684 kişinin, sınav güvenliğinin sağlanması için de 1821 emniyet personelinin görev yapacağını belirtti.



Sınava katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarına katıldıklarını ifade eden Ersoy, 2024-KPSS DHBT'ye 49 bin 298 adayın ortaöğretim düzeyinde, 35 bin 603 adayın ön lisans düzeyinde ve 57 bin 581 adayın ilisans düzeyinde katılacağını ve bu adayların 98 bin 128'inin kadın, 44 bin 354'ünün erkek olduğunu bildirdi.



Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, bu haktan 541 adayın yararlandığını, ayrıca başvuru yapan 249 engelli adayın mağduriyet yaşamaması için her türlü önlemi aldıklarını kaydetti.



Ersoy, "Bu yıl ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde olmak üzere tüm alanlarda uygulama gerçekleştirdik. 2024-KPSS DHBT ile KPSS sürecini tamamlamış olacağız. Her zaman gösterdiğimiz hassasiyeti bu sınavda da göstererek sorunsuz şekilde bu süreci tamamlayacağız. Katkılarından dolayı tüm görevlilere teşekkür ediyor, adaylara da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.