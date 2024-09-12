KPSS DHBT sınav giriş belgesi yayımlandı (DHBT sınav yerleri sorgulama ekranı)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundalar.
SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
Yapılan açıklamada; "22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir.
DİKKAT!
22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.
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