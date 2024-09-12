KPSS DHBT sınav giriş belgesi yayımlandı mı? DHBT sınav yerleri sorgulama ekranı

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundalar.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
ÖSYM bünyesinde sınavların giriş belgeleri genellikle 10 gün öncesinde erişime açılıyor. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.
Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Eylül ayının ikinci haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kpss
- Sınav Giriş Belgesi
- Eğitim