KPSS DHBT sınav giriş belgesi yayımlandı mı? DHBT sınav yerleri sorgulama ekranı

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınav giriş belgeleri sınav gününe kısa bir süre kala gündeme geldi. Adayların sınav günü sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, KPSS DHBT sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS DHBT sınav giriş belgesi yayımlandı mı? DHBT sınav yerleri sorgulama ekranı

2024- Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundalar. 

KPSS DHBT sınav giriş belgesi yayımlandı mı? DHBT sınav yerleri sorgulama ekranı - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM bünyesinde sınavların giriş belgeleri genellikle 10 gün öncesinde erişime açılıyor. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; sınav giriş yerlerinin Eylül ayının ikinci haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

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